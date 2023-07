REPUBBLICA, Amrabat il preferito di Mourinho ma...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come scrive La Repubblica (Firenze) in Germania ci sono stati sondaggi del Bayern Monaco per Amrabat, mentre in Italiail marocchino è in cima alla lista dei desideri di Mourinho: perfetto come caratteristiche, l’opzione Roma è però fredda per un motivo economico. I giallorossi stanno impostando tutte trattative basate sul prestito con diritto o prestito secco e non arriverebbero mai alla cifra richiesta dalla Fiorentina. Nei prossimi giorni il quadro sarà più chiaro e non appena si concretizzerà l’uscita la società è pronta a affondare sui sostituti: Hjulmand del Lecce è il preferito di Italiano per la capacità di saper impostare e recuperare palloni, mentre Maxime Lopez sarebbe un piano B nel segno di un ritorno al regista piccolo di statura ma metronomo, alla Torreira.

Entrambi hanno una valutazione alta, sopra i 15 milioni, ma la Fiorentina ha dimostrato che per quelle cifre un investimento si può fare.