REP. FI., Pack polverizzato: sogno doppio Roma-Praga

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Dopo l'ennesima vittoria in un aprile iniziato sulla falsa riga di un marzo perfetto, fatto di sole vittorie, i tifosi della Fiorentina hanno cominciato a non nascondersi più, cerchiando sul calendario due date: 24 maggio (finale Coppa Italia) e 7 giugno (finale UECL). Inutile negarlo. Come analizzato dall'edizione odierna de La Repubblica Firenze, i 10mila pacchetti messi a disposizione dalla Fiorentina per gli abbonati per le partite di ritorno con Lech e Cremonese sono andati polverizzati in meno di una settimana. Ennesima dimostrazione che Firenze, adesso più che mai, impazzisce sognando il “double”.