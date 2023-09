REP. FI., Nzola, 11 giorni per recuperare la condizione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

"Nzola, missione rilancio. 11 giorni di lavoro duro per il bomber smarrito" così titola La Repubblica Firenze, in un articolo dedicato proprio all'attaccante della Fiorentina arrivato questa estate dallo Spezia. Con la ripresa degli allenamenti, iniziati ieri al Viola Park, M'Bala Nzola deve ritrovare la condizione fisica. Il centravanti non è stato convocato per l’impegno dell’Angola contro il Madagascar e avrà quindi modo di poter lavorare con calma in vista della ripresa del campionato.

L'avvio del campionato non è stato sicuramente agevole, complice il fatto che, già dai tempi con lo Spezia, l'angolano non era concentrato al 100% data la trattativa con la Fiorentina. Inoltre, con 5 gare da disputare in due settimane, Vincenzo Italiano ha accelerato il percorso di inserimento.In tre partite in Serie A con la maglia viola, per Nzola, si segnalano solo un assit e due occasioni da gol create. Troppo poco. In Coppa il bottino è ancora peggio: i suoi gol sbagliati davanti a Hedl hanno acceso i primi mugugni da parte dello stadio.

Nonostante ciò, Italiano lo ha messo in cima alla sua lista dei desideri a giugno e il calciatore è pronto ad accettare questa sfida arrivata a fine carriera. Contro l’Atalanta sarà ancora lui il titolare con la speranza di poter vedere in un futuro Nzola e Beltran insieme.