REP. FI., L'opinione: "Non basta avere Nico Gonzalez"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

All'interno dell'edizione odierna de La Repubblica (Firenze) troviamo l'opinione di Giuseppe Calabrese in merito alla partita di ieri. Ecco di seguito un estratto: "Abbiamo tutti avuto paura che il sogno finisse prima ancora di cominciare, e invece la Fiorentina è arrivata lì dove doveva arrivare. Soffrendo, correndo qualche rischio, sbagliando però trovando la forza per ribaltare la sconfitta dell’andata. Una vittoria fondamentale, una lezione che deve comunque far riflettere.

Anche perché la squadra è stata migliorata e se le cose non funzionano la responsabilità è del tecnico e dei giocatori. Non basta avere Nico Gonzalez in squadra, non può fare sempre tutto lui".