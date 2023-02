REP. FI., Caso Amrabat: ira Fiorentina e Commisso

Sempre in merito alla vicenda Amrabat-Barcellona, l'edizione odierna de La Repubblica Firenze, racconta di come, le scelte prese sui social dal centrocampista marocchino abbiano fatto infuriare la Fiorentina. Così come la telefonata che l’allenatore del Barcellona, Xavi, ha fatto al calciatore nella giornata di ieri per spingerlo verso i blaugrana e per provare a rompere coi viola in un momento delicato. Soprattutto anche Rocco Commisso, che in prima persona ha voluto acquistare Amrabat dal Verona e che lo ha coccolato, puntando su di lui anche nel momento più difficile dove il marocchino faticava a trovare spazio. La Fiorentina ha poi preso due decisioni forti. Da una parte ha ribadito il netto no nei confronti del Barcellona e di chiunque altro club interessato ad Amrabat, oltre all'esclusione dai convocati nella gara di oggi contro il Torino.