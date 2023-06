NAZIONE, Retegui e il decisivo ruolo di Burdisso

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Restando in tema Mateo Retegui, l'edizione odierna de La Nazione fa il punto della situazione, evidenziando di quanto la Fiorentina possa giovare di una cosa a favore: i rapporti eccellenti del calciatore con Nicolas Burdisso. Fu proprio lui a far firmare all’attaccante il primo contratto da professionista con il Boca Juniors per poi plasmarlo come giocatore. La Fiorentina pensa molto a Retegui, questa è una certezza, e laddove decidesse di affondare il colpo, potrebbe far leva, come già spiegato, su un fattore notevole dettatto da Nicolas Burdisso.