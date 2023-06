NAZIONE, Questione esterni: l'addio di Nico è possibile

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Come scrive La Nazione questa mattina, dei sei esterni Viola a disposizione di Italiano, solo un paio sembrano avere la possibilità di permanenza a Firenze. Gli altri, invece, possono tutti ritrovarsi al centro di situazioni in uscita. E di conseguenza mettere in moto operazioni a cui la società dovrà lavorare per ridare a Italiano le pedine giuste. Andando con ordine, Ikonè e Brekalo dovrebbero restare quasi sicuramente. Per il primo in particolare non si vorranno rischiare minusvalenze, per il secondo, la sua duttilità tattica rappresenta una vantaggio rispetto ad altri compagni di reparto. Quanto a Nico Gonzalez, il suo addio è possibile, ma per discuterne, la Fiorentina vorrà vedere sul piatto una cifra all’altezza di quello che al momento rimane il calciatore pagato a più caro prezzo della storia viola. Difficile che per Nico arrivino proposte superiori ai 25 milioni in Italia. Ma diverso potrebbe essere il discorso guardando all’estero. Specie in Germania. Attenzione anche al futuro di Kouame. Il giocatore non è incedibile e davanti a un’offerta vera, la Fiorentina potrebbe accendere un’asta di un certo peso.

Infine i due esterni obiettivamente più lontani dalla conferma: Sottil e Saponara. Il primo ha diversi estimatori, anche se è difficile in ogni caso un addio a titolo definitivo, con la soluzione in prestito che è una strada assolutamente percorribile. Proprio come fu nella stagione al Cagliari. Si chiude con Saponara. Contratto da riscrivere. E quindi futuro in bilico a prescindere. Può succedere di tutto, è ovvio, ma oggi Riccardo sembra obiettivamente lontano da Firenze.