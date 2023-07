NAZIONE, Mediazioni Juve per l'UECL, i piani viola...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Non solo Fabiano Parisi, Juventus e Fiorentina si stanno contendendo anche il posto ai play off della prossima Conference League. Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, proseguono le mediazioni della Juventus per ridurre al massimo se non annullare, trasformando il tutto in una maxi-multa, la possibile esclusione dalle manifestazioni internazionali. La Fiorentina resta ad aspettare, ma questa attesa stravolge un po' tutti i piani di mercato. Alla società viola tocca aspettare, scrive il quotidiano, i ’giochi’ della Juventus. Compresi eventuali ricorsi che hanno come ultima tappa possibile il prossimo 6 agosto.