NAZIONE, Il ritorno di Commisso tra Brugge e futuro

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Lo ha annunciato nel post-partita di Fiorentina-Sassuolo, "Farò di tutto per tornare ed essere accanto alla squadra per la gara contro il Club Brugge". Rocco Commisso è quindi in partenza dagli Stati Uniti, direzione Firenze. A circa quaranta giorni dalla sua ultima visita in Italia, la più triste, non programmata, causata dalla scomparsa di Joe Barone, il presidente viola rimarrà a Firenze per le prossime settimane, innanzitutto per stare come detto accanto a Italiano ed i suoi in un momento cruciale, ma poi anche per programmare il futuro. Lo scrive La Nazione, che riporta come saranno proprio il riassetto del club (con un nuovo volto nella squadra mercato) e la scelta del futuro allenatore due dei temi che Commisso dovrà prendere in esame fin da dopo il doppio impegno di Conference con il Bruges.

Struttura societaria, guida tecnica, ma anche altro. Pure il tema stadio sarà oggetto di valutazioni da parte di Commisso, tra i più interessati all’esito delle elezioni comunali di giugno. E non è escluso, a tal proposito, che nei prossimi giorni possano andare in scena anche i primi incontri con i vari candidati per il ruolo di sindaco di Firenze, scrive la Nazione.