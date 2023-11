NAZIONE , Il punto sui giocatori Viola in Nazionale

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con la convocazione in extremis di Cristiano Biraghi sono dieci i giocatori Viola impegnati con le rispettive Nazionali: le più rappresentate sono l’Italia, con i capitano viola e Bonaventura, e l’Argentina, in cui vi sono Nico Gonzalez e Martinez Quarta. Quest’ultimi affronteranno due gare importanti valide per la qualificazione ai prossimi Mondiali contro Uruguay e Brasile e per questo torneranno entrambi al Viola Park tra giovedì e venerdì prossimo. Con la partita di San Siro in programma sabato sera saranno dunque inevitabili qualche riflessione da parte di Italiano.

Gli altri sono Kouame, Milenkovic e, un po’ a sorpresa, Yerry Mina, anche lui impegnato fino a mercoledì notte in Colombia come gli argentini. Infine gli Azzurrini, con Amatucci, Comuzzo e Martinelli, aggregati rispettivamente con l'under 20, 19 e 18.