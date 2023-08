NAZIONE, Ecco quando potrebbe sbloccarsi Vranckx

FirenzeViola.it

Per il momento l'operazione Aster Vranckx rimane in stallo. Le parti in questione rimangono sulla propria posizione, anche se ieri sono tornate a parlarsi. Presente ancora una piccola distanza sul cartellino, ma soprattutto la Fiorentina rimane rigida sulle commissioni agli agenti.

Però, come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, le questioni citate poc'anzi potrebbero essere risolte. Allo stesso tempo però, per capire più a fondo la situazione, ci sarà da aspettare il verdetto della gara di domani contro il Rapid Vienna. Possibile che l'operazione veda uno sblocco tra la notte di giovedì e venerdì, qualificazione in UECL permettendo.