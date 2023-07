NAZIONE, Dominguez la prima scelta a centrocampo

FirenzeViola.it

L’attesa per il secondo colpo di mercato della Fiorentina somiglia più ad una sorta di conto alla rovescia. Lo attendono i tifosi, con loro Vincenzo Italiano. Il nome più vicino a vestire di viola è senz’altro quello del brasiliano Arthur, ma sono tanti i tavoli sui quali stanno lavorando Joe Barone e Daniele Pradè, impegnati anche sul fronte delle cessioni. Come riporta La Nazione infatti è questione di ore per salutare Igor (destinazione Brighton) e Terzic (in orbita Salisburgo, club che disputerà la prossima Champions League).

Per quanto riguarda i portieri la Fiorentina conferma la totale fiducia a Terracciano, ma servirà un elemento che almeno possa entrare in concorrenza con lui, vista anche la possibile partecipazione alla Conference League che darebbe ulteriori chance di avvicendamento fra i pali. Piacciono Audero, Falcone (c’è anche il Lecce), Montipò e anche Koen Casteels del Wolfsburg. E se in difesa si attende l’uscita di Igor per prendere un elemento mancino (ma occhio alla ‘promozione’ a titolare di Ranieri, fresco di rinnovo fino al 2026), a centrocampo le operazioni in entrata potrebbero non esaurirsi ad Arthur. Fiorentina e Bologna stanno continuando a parlare di Dominguez. E' la prima scelta da sempre. Calciatore moderno che intriga e non poco. L’arrivo di Arthur non lo esclude, ma propedeutica sarebbe la partenza di Duncan. Il Bologna non è spaventato dal contratto in scadenza nel 2024 e continua a chiedere 15 milioni di euro.