NAZIONE, Da Igor a Terzic: rivoluzione in difesa?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

I maggiori cambiamenti nel prossimo calciomercato, come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, potrebbero avvenire in difesa. Venuti ha salutato, Terzic è in bilico così come Igor. Per sostituirli, la Fiorentina avrebbe messo nel mirino Carlos Augusto, Hien, Viti e Baschirotto. Da monitorare anche la situazione legata a Ranieri (scadenza 2024).