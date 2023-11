NAZIONE, Christensen pronto a tornare tra i pali dal 1'

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ore complesse quelle che separano Vincenzo Italiano all’inizio del match, che da un lato vorrà ritrovare una via del gol che in campionato latita e dall’altro dovrà inevitabilmente far rifiatare qualcuno in vista della partita di domenica al Franchi contro il Bologna. Come scrive sulle proprie colonne La Nazione, stasera potrebbe esserci un maxi turnover, che però dovrà fare i conti anche con le tante assenze: in porta si rivedrà Christensen mentre in difesa la convocazione last-minute di Pierozzi sembra essere un chiaro segnale che il 2001 può trovare spazio nello schieramento titolare, così come Mina.