NAZIONE, A Roma per l'Europa. Nico c'è

Come scrive il quotidiano La Nazione oggi in edicola, Roma-Fiorentina è una sfida dal sapore europeo. La gara dell'Olimpico, da sempre ostile ai colori viola, potrebbe dare al campionato una seria candidata alla corsa verso il quarto posto. La formazione di Vincenzo Italiano però non deve pensare a questo, visto che quando si è trattato di alzare l'asticella verso l'Europa che conta ha sempre dovuto fare i conti con la realtà(vedasi Milano). Adesso la Fiorentina si è ripresa dalla sconfitta contro il Milan: passaggio del turno assicurato in Conference, quarti di finale di Coppa Italia e vittoria contro la Salernitana in campionato.

I viola sono pronti per tornare a sognare in grande. All'Olimpico tornerà titolare Bonaventura e dovrebbe essere della partita anche Nico Gonzalez. Davanti invece Italiano, dopo la rete contro il Parma, dovrebbe ridare spazio dal primo minuto a Nzola.