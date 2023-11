GAZZETTA, Nico è imprescindibile per la Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nico Gonzalez è sempre decisivo con la maglia viola. L'argentino è essenziale sia a livello tecnico che a livello caratteriale per la Fiorentina. Perciò difficilmente italiano, nonostante Nico sia reduce dagli impegni con l'albiceleste, si priverà di lui sabato sera per il delicatissimo scontro al vertice con il Milan. C'è da dire che l'esterno viola in questa sosta ha giocato meno con la maglia dell'Argentina, circa 75 minuti in due partite contro Uruguay e Brasile, rispetto alle precedenti pause nazionali.

Eppure anche negli scorsi rientri dalla sosta Italiano lo ha sempre buttato dentro. Mai come in questa stagione Nico è stato decisivo per la Fiorentina, con sei reti e un assist all'attivo in campionato. Oltre ai numeri, è determinante la sua voglia di incidere, la sua personalità e la sua fantasia nel gioco a volte prevedibile dei viola.