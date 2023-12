GAZZETTA, Europa e Conference penalizzano il campionato

FirenzeViola.it

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza quanto - nel corso degli ultimi cinque anni - le competizioni europee abbiano influito sul percorso in campionato. Secondo quanto emerge dalla rosea, mentre la Champions League non fa sì che le squadre che vi prendono parte abbiano significative ripercussioni nel corso della stagione di campionato, discorso leggermente diverso invece per chi partecipa ad Europa e Conference League.

Nel dettaglio, le squadre che dalla stagione 2018/19 a quella 2022/23 hanno partecipato alla Champions hanno ottenuto - in media - 2,033 punti nelle giornate immediatamente prima e dopo la coppa, 1,996 la media nelle altre gare. Un dato in completa controtendenza con le parole di Pioli e Marotta, che nei giorni scorsi hanno dato la Juventus come la favorita numero uno per la vittoria della serie A in virtù di un calendario più snello e meno faticoso.

Discorso diverso per le altre due competizioni europee, probabilmente perché si gioca il giovedì e in trasferte più complicate dal punto di vista logistico: 1,731 contro 1,891 è il dato generale. Tutte le squadre italiane (tranne l’Inter) impegnate dal 2018-19 al 2022-23 in Europa e Conference hanno peggiorato il loro rendimento in campionato in occasione delle sfide internazionali, perdendo in media un punto ogni sei partite.