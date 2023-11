GAZZETTA, Beltran pronto a lasciare il segno. Con Nico

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, ha stilato un “poker d’assi” che Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta devono ancora giocarsi per la lotta Champions. Quanto ai viola, la Rosea concentra l’attenzione su Lucas Beltran. Proveniente da una stagione da 16 gol e 4 assist in 35 gare col River, l’argentino a Firenze non ha ancora mostrato il suo vero valore e Italiano lo sa.

Nessun gol ancora in campionato, ma è bastato vedere la doppietta al Cukaricki (in particolare il secondo gol) per capire che il suo talento deve essere soltanto risvegliato. Inoltre, aggiunge il quotidiano, Beltran ha un rapporto speciale con Gonzalez con cui ha condiviso anche qualche convocazione in nazionale. E proprio Nico può essere un suo grande alleato per trovare l’intesa perfetta in fase offensiva e cominciare a individuare la via del gol.