CORR. SPORT, Bonaventura uomo chiave oltre a Nico

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sui due uomini chiave in vista della finale di Confernce League contro il West Ham: citando oltre al solito Nico Gonzalez anche Giacomo Bonaventura. Il centrocampista viola non è stato schierato nelle ultime due partite di campionato: per squalifica contro il Torino e per scelta di Italiano contro la Roma. Anche contro il Sassuolo la strada sembra già tracciata verso la panchina, per farlo riposare in vista della finale europea. "Jack" è stato il punto di riferimento nelle due partite più importanti disputate dalla Fiorentina: contro il Basilea e in finale di Coppa Italia contro l'Inter, dove ha mostrato, in entrambe le occasioni, la sua qualità in mezzo al campo. Nella semifinale di Conference è stato un ottimo Hitz a negare la gioia del gol al centrocampista viola, in almeno due occasioni, tuttavia Bonaventura sembra in gran forma e vorrà fare sicuramente centro in finale per realizzare la sua seconda rete in questa competizione.