CORR SPORT, A S. Siro serve la viola di Napoli

Contro un club che ha nella Champions League la sua dimensione naturale, la Fiorentina proverà a sognare di lottare per l'Europa che conta. Ovviamente anche in caso di vittoria nulla è scritto, la partita di sabato è importante ma non decisiva per le sorti del campionato. I viola dovranno puntare anche sull'attesa rossonera per l'impegno, questo sì decisivo, di Coppa Campioni contro il Borussia Dortmund.

Per tornare dal Meazza con il bottino pieno ci vuole una super Fiorentina, come quella vista ad esempio al Maradona contro il Napoli. La gara contro il Bologna ha ridato slancio ai viola, che adesso vogliono cavalcare l'onda e sognare una vittoria alla "scala del calcio".