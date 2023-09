CORR. FIO. , Una Fiorentina più bassa ma più tecnica

FirenzeViola.it

Una metamorfosi votata al gioco, un cambio di rotta a centrocampo dove la Fiorentina vuol vestirsi della qualità di nuovi interpreti. Per qualche chilo in meno perso con l’addio ad Amrabat, la squadra viola ha infatti abbassato i centimetri d’altezza e aumentato le aspettative tecniche, almeno quelle legate all’inserimento di Arthur e Maxime Lopez. Come scrive il Corriere Fiorentino, questa è una Fiorentina più bassa, e in questa graduatoria dietro a tutte le principali concorrenti di media alta classifica, ma anche più tecnica, che sappia aumentare i rifornimenti per le punte con il gioco manovrato dalle retrovie.

Con un’altezza media di 180,5 cm la rosa di Italiano si assesta dietro a tutte le big e non solo, visto che anche l’Empoli ha un’altezza media di squadra intorno al metro e 81. Davanti a tutte le squadre di A ci sono i prossimi avversari dei viola alla ripresa del campionato, l’Atalanta di Gasperini (che vanta una media da 185 cm, poi Juventus e Torino con 184, la Roma con un centimetro meno, il Milan a 182 e l’accoppiata Inter e Lazio a quota 181.Solo in difesa Milenkovic e Mina hanno mantenuto alta la media del reparto (a dispetto degli 166 cm di Dodò e dei 178 del neo arrivo Parisi). Mentre in attacco il duo Nzola-Beltran ha abbassato i 184 centimetri garantiti dai predecessori Cabral e Jovic (180 cm di media per l’angolano e l’argentino), è soprattutto in mezzo al campo che si è privilegiata la testa sui muscoli, con l’inserimento di Infantino (178 cm), Arthur (172) e Maxime Lopez (167) che hanno aumentato la truppa dei calciatori sotto il metro e 80. Duncan riesce a dare un po' di fisicità, ma Italiano, si legge, avrebbe voluto Vranckx.