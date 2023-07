COR.SPORT, Lo sconto per Arthur è la rata di Vlahovic

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono andati avanti anche ieri i dialoghi tra la Fiorentina e la Juventus per Arthur, riporta il Corriere dello Sport. In virtù della scadenza di contratto del regista fissata al 2025, oltre che alla tenuta fisica del giocatore, la Fiorentina starebbe provando ad abbassare il più possibile la cifra del riscatto, portandola attorno ai 15 milioni di euro. Manca anche l’intesa sull’ingaggio, a cui i bianconeri dovranno necessariamente partecipare, ma il brasiliano ha aperto al trasferimento.

In ogni caso, anche per Arthur, come accadde per Mandragora, il ruolo chiave della trattativa può svolgerlo l’ultima tranche che la Juventus deve alla Fiorentina per la cessione di Dusan Vlahovic a gennaio 2022: l’investimento sul centrocampista possono essere soldi scalati dal saldo che i bianconeri devono ancora ai viola.