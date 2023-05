COR.SPORT, L'opinione: "Un'annata che non sembra vera"

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Sull'edizione odierna de Il Corriere dello Sport è presente un editoriale a firma di Alberto Polverosi che si concentra sulla stagione della Fiorentina. Il giornalista definisce così bella questa annata da non sembrare vera, includendo nel suo ragionamento non solo il rendimento della prima squadra ma anche delle giovanili. La formazione di Italiano si trova a maggio ancora con tre competizioni in corso: campionato, in attesa delle vicende in casa Juventus, finale di Coppa Italia da disputare il 24 maggio contro l'Inter e la semifinale di Conference League contro il Basilea. Il settore giovanile non è da meno: la Primavera, guidata da Aquilani, ha vinto la Supercoppa, ha perso una Coppa Italia in finale contro la Roma ed è già vicina alle finali dello scudetto. Le finali nazionali invece sono già state conquistate dall'Under 17 e l'Under 16 che hanno vinto i loro gironi. Polverosi conclude affermando che se anche la Fiorentina non dovesse vincere né la Coppa Italia, né la Conference e dovesse arrivare nona, deludente sarebbe il finale ma non la stagione, dato che i fiorentini non vedevano un'annata così da tanto tempo.