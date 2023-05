COR. SPORT, Italiano ha scelto la Fiorentina di Praga

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Manca una settimana esatta alla finale di Conference League e il Corriere dello Sport traccia la linea che terrà Vincenzo Italiano nel preparare la gara. La Fiorentina non si snaturerà, sarà la stessa squadra propositiva vista in due anni, ma questo non impedirà a Italiano di ritoccarla, di smussarne gli angoli più acuti che a volte creano problemi, di chiedere piccoli-grandi accorgimenti individuali, e quindi del collettivo. Italiano chiederà alla difesa di rimanere più bloccata, scrive il quotidiano, specie nelle marcature preventive. Un occhio attento sarà all’interdizione sulle “infilate” centrali del West Ham. E lascerà, Italiano, ampia libertà di inventare e di scegliere la soluzione idonea a trequartista ed esterni offensivi.

Quanto alle scelte, c'è una base nella testa di Italiano: Terracciano tra i pali, linea difensiva composta da Dodo, Milenkovic, Ranieri e Biraghi, Amrabat in coppia con Mandragora nel mezzo, Ikone e Gonzalez sulle ali, Bonaventura alle spalle di Cabral. Ma Igor per Ranieri, Castrovilli per Mandragora, Kouame per Ikoné e Jovic per Cabral spingeranno da qui al 7 per strappare una maglia.