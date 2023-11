COR.FI., Milenkovic in affanno, panchina contro la Juve?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come sottolinea l’edizione odierna del Corriere Fiorentino, a Vincenzo Italiano non è proprio andata giù la sconfitta contro la Lazio, al termine di una partita giocata alla pari e persa per un errore individuale. In conferenza il mister ha detto che la Fiorentina lavora molto per alzare il livello nei minuti finali, soprattutto in quei tipi di azione. La sensazione dunque è che Italiano fosse arrabbiato non per l’errore in sé ma per il posizionamento e l’atteggiamento difensivo di Nikola Milenkovic.

Il serbo sta vivendo un avvio di stagione difficile, contornato da errori e incertezze, come quelli fatti contro Empoli e Lazio, e che adesso lo hanno messo sul banco degli imputati. Non sorprenderebbe, dunque, se contro la Juve lasciasse spazio a Ranieri e Quarta accomodandosi in panchina. Un’ipotesi tutt’altro che remota ad oggi, nonostante la partita abbia un sapore particolarmente speciale per Milenkovic, dato anche il suo rapporto molto stretto con Dusan Vlahovic. Italiano però ha sempre premiato il merito, nel bene e nel male, e Milenkovic potrebbe essere l’ennesimo giocatore messo davanti alle proprie responsabilità dal tecnico gigliato.