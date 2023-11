GONZALEZ, Probabile ritorno a destra. Chance Brekalo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Contro la Juventus, Nico Gonzalez potrebbe tornare a giocare a destra. Come scrive stamani La Nazione, l’esperimento dell’Olimpico con l’argentino a sinistra per coinvolgere Ikoné non ha dato i risultati sperati, e la Fiorentina non può permettersi di perdere le doti del numero 10.

Nasce così la possibilità di riportarlo a destra, con Josip Brekalo che si candida per una maglia sul fronte opposto e parte favorito nel ballottaggio con Sottil, nonostante il figlio d’arte abbia qualità che piacciono molto a Italiano, uniche nella rosa: strappo nel breve e uno contro uno. Ma domani, secondo il quotidiano, la voglia di rivalsa di Brekalo dovrebbe prevalere nella scelta.