GOL, 14 su 20 arrivano da Nico e Jack. Una fabbrica

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nelle sue pagine odierne, La Nazione elogia la stagione di Nico Gonzalez e Giacomo Bonaventura. Due colonne su cui si erige la Fiorentina, in attesa dei gol del centravanti e degli esterni.

Meglio dell’argentino in Serie A hanno fatto solo Lautaro Martinez e Giroud: 6 gol e 1 assist per Nico, più 2 reti fondamentali al Rapid Vienna. Mentre per l’ex Milan 5 gol e 2 assist. La Fiorentina in tutto il campionato ha messo a segno 20 reti, lo zampino dei due viola c’è stato in 14 occasioni. Solo 6 reti non sono arrivate da loro due. Le squadre sono trascinate da pochi elementi, per la Fiorentina sono Gonzalez e Bonaventura.