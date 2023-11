FRANCHI, Ritorno alla normalità: ultras e coreografia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come sottolinea questa mattina La Nazione, dopo il clima surreale vissuto da tutto lo stadio contro la Juventus, i gruppi organizzati del tifo viola, in vista della prossima sfida col Bologna, torneranno ad occupare i propri posti in Curva Fiesole. Proprio con i bianconeri infatti era previsto il terzo e ultimo atto dei festeggiamenti con la maxicoreografia che avrebbe ricordato il cinquantesimo anniversario dello storico gruppo degli Ultras. Coreografia che sarà quindi riproposta domani in occasione del derby dell'Appennino.

Come di consueto in queste occasioni, l'oggetto della coreografia rimane un segreto fino al fischio d'inizio. Ciò che invece è stato anticipato, è che una parte del ricavato della raccolta fondi, sarà donato alla Misericordia di Campi Bisenzio, che sarà presente allo stadio con i volontari in divisa insieme agli ultrà. Un ulteriore testimonianza che, dopo l'aiuto che la Curva ha dato concretamente spalando fango, certifica il grande cuore e la grande solidarietà verso le persone colpite dall'alluvione.