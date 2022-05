FRANCHI, La promessa di Nardella. Ma ACF è ferma

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, TORREIRA E QUEI SOGNI DI INVESTIRE A FIRENZE Il sempre più probabile mancato riscatto di Lucas Torreira porterà a delle conseguenze non solo nei riguardi del calciatore - che dovrà per il quarto anno di fila andare alla ricerca di una nuova squadra - ma anche alla sua famiglia. Secondo quanto... Il sempre più probabile mancato riscatto di Lucas Torreira porterà a delle conseguenze non solo nei riguardi del calciatore - che dovrà per il quarto anno di fila andare alla ricerca di una nuova squadra - ma anche alla sua famiglia. Secondo quanto... NOTIZIE DI FV T. CORSI A FV, BELOTTI? IO PUNTEREI DI PIÙ SU CABRAL Spazio anche ad una domanda su Belotti e se sia il profilo giusto per la Fiorentina nell'intervista di ieri di FirenzeViola.it a Tito Corsi, ex dirigente: "Ha caratteristiche diverse da Cabral - ha detto - quindi dipende da cosa vuole il tecnico. Belotti ha... Spazio anche ad una domanda su Belotti e se sia il profilo giusto per la Fiorentina nell'intervista di ieri di FirenzeViola.it a Tito Corsi, ex dirigente: "Ha caratteristiche diverse da Cabral - ha detto - quindi dipende da cosa vuole il tecnico. Belotti ha... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 31 maggio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi