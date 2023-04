FIO-LECH, In arrivo rinforzi dal ministero: il motivo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Saranno più di duemila i tifosi polacchi che seguiranno il Lech Poznan nella trasferta di Firenze: in città cresce l'allarme per l'arrivo dei supporters del Lech in occasione del ritorno di Conference League e, nonostante all'andata in Polonia non siano stati registrati scontri, Comune e prefetto sono sull'attenti per questa due giorni.

Massima attenzione quindi, come riporta anche Repubblica Firenze, secondo cui in città saranno dispiegati rinforzi inviati dal ministero per proteggere monumenti ed evitare incroci tra tifoserie. Tutto questo per evitare che succeda quanto visto a Napoli coi tifosi dell'Eintracht e anche per l'apprensione che porta ospitare a Firenze una tifoseria che negli ultimi anni si è distinta per alcuni atteggiamenti a dir poco turbolenti.