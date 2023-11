FIO-JUVE, La partita dell'anno passa in secondo piano

FirenzeViola.it

«La Curva Fiesole a fronte della decisione di giocare regolarmente la partita non sarà presente sugli spalti. Non c’è niente da festeggiare dare un segnale contro questa ingiustizia è un atto che ci viene dai nostri sentimenti ma anche dalla nostra ragione». E’ con questo comunicato che la curva ha annunciato che stasera rimarrà vuota, scrive La Nazione. Già venerdì sera era stato chiesto ai vertici del calcio che la partita venisse rimandata per rispetto degli alluvionati.

Sembrerà paradossale ma la partita dell’anno passa in secondo piano. Il comunicato della Fiesole è stato chiaro fin da subito sul fatto di non giocare, anche per consentire che le energie e le risorse fossero dedicate esclusivamente alle persone in difficoltà. L’appello non è stato accolto e allora la Fiesole resterà vuota. Probabilmente gli altri settori saranno pieni, con l’ultimo dato della biglietteria che ieri sera parlava di circa 38.000 spettatori anche se ovviamente il numero non sarà quello. Ci si immaginava una festa ma non sarà così.