FIFA, Le raccomandazioni su contratti e mercato

Mercato e scadenze dei contratti. La Gazzetta dello Sport fa il punto sui piani della FIFA, che di fatto non può imporre nulla alle federazioni nazionali, ma si muove con raccomandazioni forti, come quella sui contratti. Scadenza oltre il 30 giugno, se necessario. Tutto è lasciato alle parti, perché da Zurigo non si può intervenire sui contratti dei singoli. Però dalla FIFA è arrivata un'indicazione chiara: i contratti vanno allungati fino al termine della stagione, qualunque esso sia. Armonizzare le finestre di calciomercato è una richiesta, ma è anche vero che è sempre esistita una differenza tra le varie date. Considerato che i campionati potrebbero partire e concludersi anche in tempi molto diversi, la FIFA chiederà comunque un'armonizzazione. In ogni caso, vale il riferimento al termine della stagione: i calciatori in scadenza potrebbero eventualmente trasferirsi da un campionato non concluso a uno già concluso, ma non viceversa.