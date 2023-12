ESTERNO D'ATTACCO, Nel mirino c'è anche Karlsson

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La priorità per il calciomercato di gennaio della Fiorentina sarà quella di trovare un esterno d'attacco che possa incidere più di quanto abbiano fatto Kouame, Brekalo, Ikoné e Sottil in questi primi mesi di stagione. Come riporta il Corriere Fiorentino, le ipotesi per la Viola vanno da Laurienté (Sassuolo) a Grull (Rapid Vienna), passando per De La Vega (22enne del Lanus) e Jesper Karlsson (25), inseguito già in estate prima di finire al Bologna.