EMPOLI, Ipotesi Castellani chiuso nel 2024 fino al 2026

Anche l'Empoli rischia di non avere una casa a fine 2024. Come riporta Repubblica infatti, c'è un progetto di ristrutturazione dello stadio Castellani presentato dal club sportivo di Corsi nel 2015 messo in sospeso per arrivare a un’ipotesi di progetto pubblico di ristrutturazione e rifacimento. La Fc Empoli nell’estate 2022 ha rinnovato la concessione all’utilizzo dello stadio fino al 31 agosto 2024, per un canone di uso annuale di 15mila euro più Iva.

Nel caso i cui il project financing, che vede tra i collaboratori del club anche l’ex ministro dello Sport Luca Lotti, dovesse andare a buon fine, i cantieri al Castellani partirebbero nell’estate 2024 per finire, forse, nella stagione ‘ 26-‘ 27. "E se così fosse" - conclude il quotidiano "saranno due le squadre nel Fiorentino in cerca di una casa".