DIFESA, Il dato sui gol incassati è allarmante

Nell'edizione odierna de il Corriere Fiorentino spazio per un focus sulla difesa della Fiorentina, il reparto più in difficoltà nelle ultime uscite dei viola: con quello segnato sabato da El Shaarawy sono 62 i gol incassati in stagione per la viola, che anche coi giallorossi non ha concesso molto ma incassato ad una delle prime fiammate degli avversari

Anche contro la Roma, Vincenzo Italiano è corso ai ripari all'intervallo, togliendo Lucas Martinez Quarta e Cristiano Biraghi, una mossa simile rispetto a quella fatta a Basilea ad inizio ripresa, con l'uscita di Igor e l'entrata di Luca Ranieri. Alcuni singoli sembrano più stanchi di altri e adesso Italiano è chiamato a ritrovare una stabilità difensiva in vista soprattutto del match contro il West Ham.