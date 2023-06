DIA, Mezza Europa su di lui, c'è la Viola. E una clausola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport apre oggi fin dalla prima pagina con la lunga fila di squadre che stanno guardando a Boulaye Dia della Salernitana. Tra queste c'è anche la Fiorentina anche se il club in vantaggio in questo momento sarebbe il Napoli: potrebbe essere il sostituto di Osimhen, scrive il quotidiano. In Italia ci sono anche Lazio e Roma, in Europa Dia piace a West Ham, Burnley ed Everton. Non sarà facile però arrivare al giocatore anche per via della clausola inserita nel contratto: "Dia è stato l'uomo simbolo della salvezza della Salernitana, sarà riscattato dal Villarreal entro il 30 giugno per 12 milioni (più commissioni, con percentuale sulla rivendita per gli spagnoli) ed è in molte liste. Ma fino al 15 luglio costerà i 25 milioni di euro della clausola rescissoria inserita nel suo contratto e innescata dal quindicesimo gol in campionato", si legge.