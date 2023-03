DE SISTI, In viola ero al top. E la cena con Baglini...

In occasione dei suoi prossimi 80 anni (che festeggerà tra due giorni), Il Corriere dello Sport-Stadio ha intervistato Giancarlo De Sisti, bandiera viola del secondo scudetto. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: "Se ho scelto tra Roma e Firenze? No, persisto nell’imbarazzo. Essere nella hall of fame di entrambe le squadre per me è qualcosa di straordinario. A Roma ci sono le mie radici, i parenti, i ricordi. A Firenze mi hanno fatto sentire un calciatore di primo piano, ho vinto lo scudetto giocando e l’ho accarezzato da allenatore. Ho versato qualche lacrima quando la Roma mi ha ceduto. Avevo ventidue anni, lasciavo ragazza e amici e casa. Credo sia normale. In viola esordii con un gol. Il presidente Baglini mi invitò a cena. C’erano imprenditori del Norditalia e lui mi indicava orgoglioso, quasi fossi un nuovo modello di automobile o un orologio prezioso. Mi vergognavo un po’, tuttavia capii e la presi come una gratificazione. Una volta dovevo trattenermi a Roma un giorno in più per una pratica burocratica, pranzai con Pesaola e gli chiesi il permesso. Lui si alzò e mi disse: allora non ha capito niente, lei è il padrone della Fiorentina, faccia come meglio crede".