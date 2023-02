CORR.SPORT-STADIO, Vero Amrabat cercasi a Verona

"Vero Sofyan cercasi in serie A", scrive stamani il Corriere dello Sport - Stadio che si concentra su Amrabat. La Fiorentina aspetta la sua rinascita e spera che l’aria della “sua” Verona domani sera possa farlo rinascere in campionato. Sotto accusa attualmente è la sua tendenza a rallentare il gioco della Fiorentina, oltre agli errori individuali come accaduto contro l’Empoli.

Nei recuperi è sempre stato un uomo fondamentale fino a novembre, ma adesso sembra che stia trovando difficoltà anche in quella che era la sua caratteristica migliore e principale. I numeri di Amrabat parlano comunque in modo chiaro: zero gol e zero assist dall’inizio di questa stagione in 2.136 minuti totali in cui è stato impiegato in tutte le competizioni.