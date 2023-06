CORR.SPORT-STADIO, La situazione ali per Italiano

FirenzeViola.it

Il Corriere dello Sport - Stadio sottolinea quanto il ruolo dell'esterno sia importante per Vincenzo Italiano e per questo la Fiorentina si sta muovendo per capire chi prendere per rinforzare il reparto. Si riparte dai cinque in rosa dopo l'addio di Saponara: Gonzalez, Ikoné, Kouame, Sottil e Brekalo. Troppi se non arriverà l'Europa, ma la società viola valuta comunque diversi profili: da Cyril Ngonge dell'Hellas Verona fino a Dodi Lukebakio passando per Albert Gudmusson del Genoa. Tre esterni che hanno corsa e dribbling sulla fascia oltre alla capacità di segnare.