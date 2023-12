CORR.SPORT-STADIO, La priorità viola sul mercato

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In vista di un inizio di 2024 che vedrà la Fiorentina impegnata in tre competizioni, la situazione legata all’attacco rischia di essere stravolta. Lo scrive il Corriere dello Sport - Stadio che sottolinea come con l'assenza di Kouame e Nzola, oltre all'infortunio di Nico, la società viola dovrà tenere gli occhi aperti sul mercato ed è disposta ad un anticipo di cassa per colmare le lacune che si andranno a creare, contando che da marzo poi dovrebbero tornare anche Dodo e Castrovilli.

La priorità al momento, oltre all’innesto di un nuovo terzino destro al posto di Pierozzi, resta quella relativa all’esterno di sinistra. Con un solo nome in pole, ovvero Armand Laurienté del Sassuolo. Tutto tace, per adesso, sul ruolo di prima punta: la Fiorentina non nega di poter valutare un investimento in tal senso ma le opportunità sono poche.