CONFERENCE, Fiore-Basilea non in chiaro: la polemica

La Nazione torna su una polemica scoppiata già nelle scorse ore: Fiorentina-Basilea sarà l'unica partita con una delle cinque italiane ancora in corsa in Europa che non sarà trasmessa in chiaro in tv. Le varie emittenti si sono organizzate per spartirsi le altre gare e renderle tutte disponibili anche per chi non possiede un abbonamento e così Milan-Inter è stata trasmessa da Tv8, così come stasera Roma-Bayer Leverkusen, mentre Juventus-Siviglia si potrà vedere su Rai 1.

L'unica esclusa rimane la Viola, con i tifosi fiorentini che non hanno mancato di sottolineare il proprio dissenso sui social. Fiorentina-Basilea sarà quindi visibile solamente su Dazn oppure su Sky.