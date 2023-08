CONFERENCE, Con il Rapid niente turnover per Italiano

FirenzeViola.it

La Fiorentina giovedì sera è chiamata al primo appuntamento da dentro o fuori della stagione. La scena è quella del preliminare di Conference League, la partita è quella con il Rapid Vienna e l’obiettivo (a suo modo obbligato) è quello di ribaltare il ko dell’andata e sbarcare nella competizione vera e propria. Italiano, insomma, non potrà sbagliare formazione e soprattutto dovrà ricorrere a un pacchetto di giocatori che in queste prime tre partite si sono rivelati indispensabili. Niente turnover e rotazioni, perché Fiorentina-Rapid non è esattamente la partita dove far tirare il fiato a qualcuno per poi impiegarlo in un secondo momento.

Milenkovic e Ranieri come centrali e capitan Biraghi sulla corsia di sinistra, mentre a centrocampo ci saranno Arthur e Mandragora, anche se il brasiliano (e lo si è visto molto bene nel secondo tempo con il Lecce) sembra avere le batterie leggermente scariche. Ma questa non sarà assolutamente una buona ragione per rinunciare alla sua qualità. Nico è e sarà un intoccabile, come come Bonaventura, l’altro imprescindibile. Sull’altra corsia, Brekalo sarà in vantaggio su Sottil, mentre per la maglia di centravanti il ballottaggio sembra propendere nella direzione di Nzola con Beltram a disposizione.