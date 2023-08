CONFERENCE, Ai playoff rischio Osasuna e Twente

FirenzeViola.it

Esattamente come un anno fa: la Fiorentina riesce ad accedere all’urna delle teste di serie del play off di Conference League grazie all’eliminazione di alcune squadre (Basilea e Cluj) al 2° turno di qualificazione. La Fiorentina, giunta al settimo preliminare della propria storia, ha evitato, così, sfide particolarmente ostiche che l’avrebbero potuta mettere di fronte a formazioni come Eintracht, Bruges, AZ Alkmaar, Lille, Fenerbahçe e Aston Villa.

Le squadre più temibili che, invece, la Fiorentina potrebbe incontrare allo spareggio sono l’Osasuna e, nel caso in cui dovessero superare il 3° turno, Besiktas e Rapid Vienna, oltre a formazioni già incontrate come Lech, Hearts e, per assurdo, nuovamente il Twente.Da evidenziare la modalità del sorteggio (in programma lunedì 7 agosto) per quello che concerne il percorso “piazzate” del play off, che riguarda i 17 accoppiamenti che vedranno coinvolta anche la Fiorentina, in quanto non si procederà con la tradizionale estrazione di tutti i nomi delle squadre, bensì con i nomi delle 5 squadre già certe di partecipare (tra cui i viola) e le 29 gare ancora da disputare. I viola, quindi, tranne l’eventualità che venissero accoppiati all’Osasuna, verranno abbinati ad una gara e conosceranno l’esatto nome dell’avversaria solo il 17 agosto, ossia dopo che si saranno disputate le partite di ritorno del 3° turno di qualificazione.