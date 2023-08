CHRISTENSEN, Ecco perché la Viola ha puntato su di lui

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Secondo quanto riportato da La Nazione, nonostante Garbara pareva essere il candidato principale, il futuro portiere della Fiorentina che affiancherà Terracciano sarà Christensen. La trattativa per il portiere del Copenaghen si era incanalata nei binari giusti e l'offerta è sempre stata intorno ai 7/8 milioni di euro. Negli scorsi gioni però, c'è stato uno stop improvviso. Dato che Sommer è destinato all'Inter, i bavaresi si sono informati per Garbara e questo ha portato gli uomini di mercato della Fiorentina a puntare sul portiere dell'Herta Berlino. Ieri sera c'è stata l'accelerazione improvvisa sulla base di 6 milioni di euro. L'operazione Montipò è così rimasta sul fondo.

Per quanto riguarda Cerofolini invece, la Fiorentina avrebbe intenzione di rinnovare l'accordo in scadenza nel 2024. Nelle ultime ore su di lui si è fatto avanti lo Spezia, soluzione che potrebbe avvicinare Nzola alla corte di Italiano, ma rimane vivo, anche se più in disparte, il Frosinone.