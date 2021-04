CAMBI, Viola tra le ultime per rendimento sostituzioni

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un report sul modo in cui i club di Serie A ricorrono alle proprie risorse in panchina durante le partite. In questo senso, i numeri non brillano affatto per la Fiorentina, che dalle sostituzioni ha ottenuto soltanto due gol, rivelandosi insieme a Roma, Crotone e Cagliari, una delle squadre a non aver raccolto neanche un punto grazie ai cambi. Male anche il Milan, che conta appena 3 reti.