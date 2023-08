CABRAL, Non convince: sullo sfondo Beltran e Nzola

FirenzeViola.it

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio si sofferma sulla situazione attorno a Cabral. L'assenza di reti dell’attaccante nell’amichevole di Grosseto ha dato ai tifosi un’accelerata ulteriore alla voglia di individuare un centravanti-cecchino. Beltran o un altro attaccante che possa fornire la tranquillità necessaria per iniziare la stagione senza la solita psicosi della mancanza di cinismo, problema sottolineato in continuazione dall’allenatore della Fiorentina nella scorsa stagione. Sabato e domenica ci saranno per lui nuove occasioni contro formazioni di livello come Newcastle e Nizza e proprio in Inghilterra il brasiliano potrebbe mettersi in mostra, dal momento che per lui c’è stato l’interessamento sul mercato in Premier, oltre che in Italia, nelle scorse settimane.

Nonostante la forte concorrenza sia in Italia che all’estero, Lucas Beltran, 22enne argentino del River Plate, rimane un giocatore interessante per fantasia e pericolosità. Sulla scia di Gino Infantino, potrebbe essere nuovamente prezioso il lavoro del dt Burdisso, ma ad ora si parla di un’offerta rifiutata da parte dei Millonarios e di una clausola rescissoria da 20 milioni a salire che, fra qualche giorno, diventerà da 25 milioni. Un’operazione molto costosa così come lo sarebbe quella che porta a Dia della Salernitana, mentre rimane sempre sullo sfondo Nzola dello Spezia. Certamente Vincenzo Italiano aspetta un rinforzo, un uomo dotato di concretezza, pronto alla nostra Serie A e alla Conference League.