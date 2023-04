CABRAL, E la sorpresa in Piazza Tasso con Niccolò

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Repubblica oggi torna sulla bella storia raccontata ieri che ha visto protagonista Arthur Cabral e dei bambini in San Frediano. È la storia di Niccolò, 11 anni, che dopo aver fatto i compiti va a giocare a calcio con gli amici in Piazza Tasso e si ritrova a giocare con il suo idolo, l'attaccante della Fiorentina per cui ha esultato la sera prima nella partita contro il Lech Poznan.

Niccolò non sta più nella pelle, chiede di fare due palleggi, Cabral accetta e poi si fa anche la partitella in porta. Niccolò euforico torna a casa e racconta tutto al padre Marco: "Babbo non ci posso credere, lo sai ho giocato con un calciatore di Serie A?", grida. Ora ritroverà i suoi compagni del Lebowski, ma non si scorderà di Arthur.