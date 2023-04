BONAVENTURA, Un sospiro di sollievo: già ok in Coppa?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino si parla dello stop di Jack Bonaventura e della sensazione che il centrocampista possa tornare disponibile in tempi relativamente brevi: come spiega il quotidiano, l’infortunio dell'ex Milan è meno serio di quanto temuto e non è escluso che la mezzala possa esserci già giovedì con la Cremonese in Coppa Italia. Al suo posto oggi giocherà Barak, mentre in mezzo stavolta potrebbe riposare Mandragora. Spazio quindi a Castrovilli, in coppia con Amrabat, pienamente recuperato, così come Ikonè. Niente da fare, invece, per Brekalo. In attacco insomma, saranno il francese e Nico a far da supporto a Cabral che, dopo la panchina con il Lech, è pronto riprendere da dove aveva lasciato. E poi la difesa, dove si rivedranno Dodò e Quarta.