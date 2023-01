BOGA, In viola solo se partirà Nico Gonzalez

Come scritto da La Gazzetta dello Sport l’ipotesi prestito secco di Boga, quello (al Leicester) sfumato in estate all’ultimo giorno di mercato, non sarebbe strategico per cinque mesi. Se è arrivato il momento di verificare una crescita che finora non si è vista, meglio che sia in casa: il solo fatto di andare a giocare altrove non sarebbe garanzia di progressi, tanto più in un arco di tempo così limitato. D'altra parte il prezzo pagato a suo tempo impone di non rischiare una minusvalenza e non ci sono stati approcci di club, neanche della Premier, disposti a pagare Boga almeno 20 milioni: l’approccio della Fiorentina di qualche tempo fa è stato timido e non ci sono segnali di un interesse più solido. A meno che l’eventuale cessione di Nico Gonzalez al Leicester cambi le carte in tavola.