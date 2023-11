BELTRAN, Pure Scaloni si complimenta per la sua crescita

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sarà stato finalmente contento Rocco Commisso dei 25 milioni spesi in estate per portare in Viola Lucas Beltran. La sensazione, scrive il Corriere dello Sport, è che la doppietta di Conference e l’ottima prestazione contro la Lazio abbiano portato l’argentino a diventare un punto fermo dell’attacco gigliato, continuando ad insistere “finché il ferro è caldo”, come detto da Italiano.

Finora la Fiorentina ha pagato circa il 50% del cartellino al River Plate, mentre i restanti 12 milioni sono legati a obiettivi facilmente raggiungibili e mai come stavolta la società sarà ben contenta di dar seguito agli accordi stipulati in precedenza.

Oltre ai gol Beltran è cresciuto nel numero dei passaggi riusciti per i compagni (88%) e il netto calo delle palle perse (2 a Roma contro i 4,6 in media nelle precedenti) e di questa evidente crescita è rimasto soddisfatto anche Lionel Scaloni, che si è personalmente complimentato con Lucas nei giorni scorsi.